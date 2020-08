O internacional português Ricardo Quaresma afirma que a próxima época pode passar por qualquer clube e campeonato, mediante o tipo de proposta que receber. O extremo de 36 anos reconheceu que, entre as possibilidades, deixa em aberto uma eventual ida para o Brasil.

«É uma opção. Sempre estive atento ao futebol brasileiro, sempre gostei de ver os jogadores brasileiros jogarem. Agora passa pela proposta que vá receber (risos). Não fecho portas a ninguém, é aquilo que eu já disse: eu sento, vejo a proposta e vejo o que é melhor para mim e para a minha família», referiu, em declarações ao programa ‘Resenha ESPN’, da ESPN, que vai para o ar esta sexta-feira, na íntegra.

Como sénior, o campeão europeu de seleções em 2016 já representou um total de oito clubes. Em Portugal, jogou no Sporting e no FC Porto. No estrangeiro, jogou no Barcelona (Espanha), Inter de Milão (Itália), Chelsea (Inglaterra), Al Ahli (Emirados Árabes Unidos) e Besiktas e Kasimpasa, na Turquia.