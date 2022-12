O PAOK Salónica venceu esta quinta-feira na visita ao Panetolikos, por 2-0, em jogo da 14.ª jornada da primeira liga da Grécia, num triunfo que começou a ser construído pelo avançado português Nélson Oliveira.

O internacional português de 31 anos fez, de cabeça, em cima do intervalo (45+5m), o primeiro golo do jogo, na sequência de um livre do alemão Khaled Narey para a área.

Na segunda parte, o brasileiro Douglas Augusto fez o segundo golo do PAOK, ao minuto 86.

Com este resultado, o PAOK soma a quarta vitória seguida no campeonato e está no terceiro lugar, com 28 pontos, a quatro do AEK Atenas (32) e a dez do líder Panathinaikos (38). O Olympiakos aparece logo atrás, no quarto lugar, com 26 pontos.