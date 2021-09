O treinador do Tottenham Nuno Espírito Santo confessou desconhecer que procedimentos o clube e os jogadores devem tomar em relação ao caso que afetou os internacionais argentinos Cristian Romero e Giovani Lo Celso, alvo de mandado de detenção no Brasil.

«Estas situações são confusas para toda a gente, não temos informações dos órgãos governamentais sobre o que fazer e o que esperar da pausa para os jogos das seleções. A nossa maior preocupação é que as coisas se possam resolver para o futuro», afirmou o técnico português.

NES mostrou-se solidário com os dois argentinos, que viajaram para a América do Sul sem permissão do clube londrino.

«Quando o jogador é chamado para a sua seleção nacional, é um dos momentos mais importantes da carreira. Temos de compreender isso. Também temos de perceber que isto pode acontecer a qualquer jogador, não só aos sul-americanos. Os nossos jogadores europeus podem enfrentar a mesma situação, vivemos uma pandemia que é difícil de controlar», considerou Espírito Santo.