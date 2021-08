O treinador do Tottenham, Nuno Espirito Santo, reagiu à permanência de Harry Kane nos «spurs». Para o técnico, a continuidade do avançado inglês é «uma notícia fantástica para todos».

“Boas notícias, fantásticas notícias para todos. Estamos todos muito contentes. Ele é um dos melhores jogadores do mundo, estamos deliciados por termos mais uma opção para a época que temos pela frente», disse Nuno Espírito Santo durante a antevisão do jogo frente ao Paços de Ferreira, a contar para a segunda mão do playoff da Liga Conferência.

O treinador dos «spurs» tem visto Kane a trabalhar para ser opção o quanto antes e confirmou que o avançado vai a jogo na quinta-feira.

«Acho que desde que o Harry se juntou ao grupo ele tem sido dedicado. A atitude dele nos treinos tem sido boa. Acabou-se O Harry vai ficar connosco. Ele trabalhou hoje [quarta-feira], é opção para o jogo de amanhã. Como disse, grandes notícias para toda a gente».

Nuno Espírito Santo não está preocupado com uma possível saída do jogador no mercado de janeiro, mostrando-se contente com a equipa que tem neste momento.

«Não estou preocupado de todo. Isto é um dia após dia e ele é opção para amanhã. Esta é a única coisa em que penso, tentar tomar as melhores decisões para ajudar a equipa e por isso o Harry vai estar no jogo. Agora, é responsabilidade nossa e do próprio jogador de aumentar os níveis de motivação. Não deverá haver qualquer problema de motivação para jogador no Tottenham. Um clube fantástico, uma boa equipa. Estamos num processo e precisamos de todos envolvidos», afirmou o treinador dos «spurs».

Harry Kane confirmou na manhã desta quarta-feira que vai continuar ao serviço do Tottenham nesta temporada, apesar dos rumores da imprensa inglesa sobre uma possível mudança para o Manchester City.