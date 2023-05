Nuno Espírito Santo foi eleito pelo segundo mês consecutivo o melhor treinador da liga saudita.

O Al-Ittihad, comandado pelo técnico português, venceu os três encontros realizados no mês de abril e está bem posicionado para conquistar o campeonato: é primeiro classificado, com 59 pontos, mais três do que o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, segundo colocado, que soma mais um jogo do que o líder.