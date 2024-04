O português Nuno Espírito Santo, treinador do Nottingham Forest, voltou a comentar a dedução de quatro pontos aplicada em meados de março por irregularidades financeiras do clube. O técnico foi questionado sobre o mais recente recurso do Forest e assumiu que a situação é desconfortável para o 17.º classificado da liga inglesa.

«Existe muita incerteza, existe um recurso em curso e ainda estamos à espera», começou por dizer Nuno Espírito Santo na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Wolverhampton.

«Nunca estive nesta situação, nenhum de nós a experienciou. É uma confusão, está tanta coisa a acontecer e nós não sabemos o que vai acontecer. Vamos aguardar. Eu e os jogadores estamos apenas focados na nossa tarefa», acrescentou.

O Nottingham Forest tem 25 pontos e está no lugar imediatamente acima da «linha de água», embora em igualdade pontual com o Luton, 18.º classificado, já em zona de despromoção.

«É muito importante que seja tomada uma decisão rapidamente. É melhor para nós e para a competição, para não criar confusão e incerteza, que é o que estamos a viver agora. Há tanto a acontecer, recurso atrás de recurso. Não sabemos o que vai acontecer», concluiu o treinador português.