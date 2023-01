O treinador do Marselha, Igor Tudor, já tinha avisado e reforçou esta quinta-feira que Nuno Tavares vai ser multado depois da expulsão frente ao Montpellier, por pontapear um adversário e, de seguida, provocar os adeptos.

«Acho que é como em todos os clubes, há regulamentos internos. Se os jogadores se atrasarem para o lanche há multa, se for algo mais grave há uma multa maior. Não é tanto uma questão de multa, mas sim de respeito. Se alguém corre para chegar a horas e o outro demora e chega atrasado, é uma falta de respeito com as pessoas que estão ali. Costuma ser algo gerido entre os jogadores, eu não interfiro muito», afirmou o técnico.

Entretanto, note-se, o comité disciplinar da Ligue 1 já anunciou que Nuno Tavares terá de cumprir um castigo de três jogos.