O Lille oficializou nesta quarta-feira o português Paulo Fonseca como novo treinador.

O técnico de 49 anos assinou um contrato válido por dois anos com o conjunto francês, tal como o Maisfutebol escreveu em tempo oportuno.

«Reconhecido pela sua habilidade tática, as suas qualidades de gestão e uma ideia de jogo marcante, Paulo Fonseca é um treinador particularmente reconhecido na Europa pela sua vontade de implementar nas equipas um futebol comprometido e ofensivo», escreveu o Lille numa nota oficial, destacando ainda os « inúmeros sucessos desportivos e coletivos» do treinador que, «associados à sua capacidade de formar e desenvolver jovens talentos, fazem dele o técnico ideal para a continuação e revitalização do projeto».



