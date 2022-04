O Flamengo conseguiu este domingo a primeira vitória no Brasileirão, ao bater o São Paulo por 3-1, no Maracanã.

O primeiro golo do encontro foi apontado por Gabriel Barbosa (25m), mas o conjunto visitante chegou à igualdade por Calleri, a quatro minutos do intervalo. Já no segundo tempo, Isla voltou a colocar o Mengão em vantagem (69m) e De Arrascaeta (72m) fixou o resultado final.

Depois do empate na ronda de abertura com o Atlético Goianiense (1-1), a equipa orientada por Paulo Sousa amealha mais três pontos e sobe à condição ao segundo lugar, com quatro pontos, em igualdade com Santos e Fluminense. Já o São Paulo, com três, é sexto classificado.

Os golos do Flamengo: