O Red Bull Bragantino, orientado pelo português Pedro Caixinha, goleou na receção aos paraguaios do Tacuary, por 7-1, na sexta e última jornada do Grupo C da Taça Sul-Americana, tendo garantido a qualificação para os oitavos de final da prova.

Eduardo Sasha foi a figura do encontro ao apontar um hat trick (21m, 48m e 49m), enquanto Sorriso bisou (6m e 29m) e o ex-Estoril e V. Guimarães Lucas Evangelista (19m) e Borbas também marcaram. Pelo meio, Óscar Ruiz (39m) apontou o golo da formação do Paraguai.

Com este triunfo, o Bragantino assegura o primeiro lugar do Grupo C, com 14 pontos, os mesmos do segundo classificado, o Estudiantes, mas com melhor diferença de golos.

Também na última madrugada, no segundo jogo no banco, Armando Evangelista conquistou a primeira vitória ao serviço do Goiás. Em Bogotá, a equipa do técnico português assegurou o triunfo por 2-1 já em tempo de descontos, em casa do Santa Fé.

Guilherme adiantou o Goiás aos 24 minutos, mas Hugo Rodallega empatou o encontro aos 72. Contudo, no quinto minuto de tempo de compensação, Matheus Santos apontou o golo que garantiu a vitória aos brasileiros.

Com este resultado, o Goiás assegura a presença nos oitavos de final da Sul-Americana, ao fechar o Grupo G na primeira posição, com 12 pontos.