Com contrato até 2024 no Palmeiras, Abel Ferreira já assumiu que pretende tirar um período para descansar após a ligação ao clube brasileiro, mas Leila Pereira reforçou a intenção de manter o técnico português até 2027, caso seja reeleita para um segundo mandato como presidente do Palmeiras.

«O adepto palmeirense tem de aproveitar e desfrutar deste momento espetacular que o Palmeiras vive há alguns anos. Tem de viver o presente, o agora. A vida é agora. O Abel tem contrato até dezembro de 2024, o nosso desejo é que ele permaneça o maior tempo possível. O meu mandato é até dezembro de 2024, pretendo candidatar-me à reeleição e teria mais três anos. Gostaria que ele ficasse até ao meu último dia no Palmeiras», afirmou no programa F90 da ESPN.

«Ele só sai do Palmeiras se ele quiser. Eu nunca vou demitir o Abel. Conheço a sua equipa técnica e o seu trabalho, é um técnico espetacular e trabalhador, é isso que precisamos. Da parte do Palmeiras, proporciono o que for necessário para que o Abel fique. O Palmeiras é maior que todos nós. Eu não sou eterna, o Abel também não é. O adepto tem de torcer sempre pelo nosso clube, porque as pessoas passam. O que sugiro ao adepto é que aproveite», acrescentou.

Abel, de 44 anos, está desde 2020 no Palmeiras e já conquistou um campeonato brasileiro, uma Taça do Brasil, uma Supertaça do Brasil, duas Libertadores e uma Recopa Sudamericana.