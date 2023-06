O treinador português Abel Ferreira foi castigado com um jogo de suspensão, esta terça-feira, por ter tirado o telemóvel a um jornalista que o filmava a falar com o quarto árbitro, no final do jogo frente ao Atlético Mineiro, no final de maio.

O técnico do Palmeiras, contudo, ainda pode recorrer da decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e foi absolvido do pagamento de multa.

Abel Ferreira tem de cumprir a suspensão em jogos do campeonato brasileiro e, por isso, não deverá estar no banco no próximo domingo, na visita ao Athletico Paranaense (20h00), na 13.ª jornada.