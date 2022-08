A aventura de Pedro Martins no Olympiakos foi duradoura e traduziu-se em resultados desportivos, mas o fim do vínculo com os gregos aconteceu de forma abrupta. O técnico português não resistiu à goleada e eliminação na segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões e está de saída do emblema de Atenas. O sucessor até já foi anunciado, contudo, a saída do português só foi comunicada oficialmente mais tarde.

Ao fim de quatro temporadas – iniciava agora a quinta – Pedro Martins totalizou 219 jogos, algo nunca visto no clube helénico. Sendo o técnico com maior longevidade no Olympiakos, o luso também foi protagonista de uma mudança de paradigma: entre janeiro de 2015 e junho de 2018, o Olympiakos teve 12 treinadores e cinco deles não aguentaram no cargo mais de três meses.

Pedro Martins deixa o Thrylos com quatro títulos (três campeonatos e uma Taça) em quatro temporadas, além de ter sido eleito o melhor treinador da Grécia em duas épocas consecutivas (2019/2020 e 2020/2021).

Quando chegou ao clube, em 2018/19, o Olympiakos tinha perdido a hegemonia no futebol grego, interrompendo um ciclo de sete títulos consecutivos. De resto, o treinador de 52 anos arrecadou um tricampeonato, tornando-se apenas o segundo a conseguir tal feito no clube - a par de Dusan Bajevic.

A título de comparação, Pedro Martins foi também o treinador português que mais jogos venceu em 2021: foram 43 triunfos, contra 37 de Abel Ferreira no Palmeiras e 29 de José Mourinho, entre Tottenham e Roma.