Depois de quase dois meses de ausência por lesão, Pedro Neto está de regresso aos treinos do Wolverhampton, assim como José Sá, que falhou a última partida. Se o guarda-redes português está apto a ir a jogo já este fim de semana, o extremo tem de ser gerido de outra forma, revelou Gary O’Neil, treinador dos Wolves.

«O Pedro [Neto] está de volta e treinou a semana inteira com os colegas, vamos ver como ele se sente nos próximos dois dias e perceber até onde pode ir no domingo», começou por dizer o técnico em conferência de imprensa.

Quando se lesionou, em outubro, Neto estava a ser a principal figura do Wolverhampton. O’Neil reconhece a importância do internacional luso e assume que a lesão teve um impacto na equipa semelhante à de Kevin de Bruyne no Manchester City.

«Todos vão ficar entusiasmados por ver o Pedro de volta. Todos vão entender que também queremos o Pedro pronto, não apenas porque sentimos que precisamos de o colocar a jogar. Desde que ele saiu da equipa, os rapazes conseguiram obter resultados, mas acho que também algumas outras equipas sentiram falta de jogadores importantes», frisou.

«O Tottenham sem Maddison e van de Ven passou por uma fase difícil, o Manchester City sem De Bruyne ou Rodri ou o Arsenal no ano passado, quando perdeu o Saliba e provavelmente iriam ganhar o campeonato», completou.

O treinador dos «lobos» considerou que Pedro Neto é «inteligente» e não deverá apressar a recuperação.

«Ele recuperou rapidamente até este ponto por causa do trabalho que fez e agora é nosso trabalho garantir que o protegemos, garantir que ele esteja pronto, mas também que o recuperemos o mais rápido possível, porque é um grande trunfo para a equipa», concluiu.

Pedro Neto leva sete assistências e um golo em 10 jogos pelos Wolves na presente temporada.