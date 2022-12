João Cancelo juntou-se a vários outros internacionais portugueses e reagiu esta manhã à saída de Fernando Santos do comando técnico da seleção lusa.

O lateral-direito, que em dois jogos do Mundial 2022 foi relegado para o banco de suplentes, partilhou, no Instagram, a publicação da Federação Portuguesa de Futebol e ainda uma fotografia junto ao antigo selecionador.

«Obrigado, mister! Obrigado pelas conquistas, por me ajudar a realizar alguns dos meus sonhos, e por elevar o nome de Portugal no mundo do futebol. As maiores felicidades para si e todo o seu staff», escreveu o futebolista do Manchester City.