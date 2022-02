O Leicester anunciou a renovação de contrato com o internacional português Ricardo Pereira, até 2026.

«Eu diria que isto é a ordem natural das coisas. Estou feliz aqui e acho que o clube está feliz. Os dois lados ficam a ganhar. Estar na Premier League, num clube como o Leicester, é algo que quando era jovem estava muito, muito longe de imaginar. Agora, tenho que aproveitar o momento e continuar a fazer o melhor para o clube e para mim», disse o futebolista de 28 anos aos órgãos de comunicação dos foxes.

Formado no Sporting e na Naval, Ricardo Pereira ainda alinhou nos juniores do Vitória de Guimarães, por quem se estreou a nível sénior, em 2011. Dois anos depois, rumou ao FC Porto, onde passou duas épocas e foi cedido aos franceses do Nice, antes de regressar ao Dragão para cumprir mais uma temporada e assinar pelo emblema inglês em 2018/19.