Carlos Queiroz já não é o selecionador do Qatar. A federação catari confirmou esta quarta-feira um acordo com o treinador português e, ao mesmo tempo, anunciou que o espanhol Tintín Marquez assumiu o cargo.

O Maisfutebol já tinha revelado que estavam a decorrer negociações para a desvinculação de Carlos Queiroz, mas o «divórcio» só agora ficou confirmado de forma institucional.

«Obrigado ao treinador Carlos Queiroz pelo período em que orientou a nossa seleção. Desejamos-lhe sucesso para o resto da carreira», lê-se no curto comunicado publicado pela federação catari.

O treinador português tinha assinado um contrato, em fevereiro de 2023, válido para os próximos quatro anos, mas acaba por sair apenas nove meses depois, apesar de ter vencido os dois jogos da fase de qualificação para o Mundial2026 que realizou neste período.

Logo após ter confirmado a saída de Queiroz, a federação do Qatar revelou que o novo selecionador será Tintín Marquez, treinador espanhol de 61 anos, que estava há cinco anos no comando do Al-Wakrah, atual quarto classificado da liga do Qatar.

