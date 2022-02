O Al-Duhail, comandado pelo treinador português Luís Castro, goleou este sábado o Al Rayyan por 4-0, em jogo da 17.ª jornada da Liga do Qatar, com a equipa a manter-se no segundo lugar.

Frente a um Al Rayyan, nono classificado, desfalcado de James Rodríguez, que esteve na seleção da Colômbia, mas com o também ex-portista Brahimi em campo, a equipa de Luís Castro teve um jogo tranquilo.

A goleada foi construída com dois golos em cada parte, com Nam Tae-Hee a marcar aos 21 minutos, Olunga, aos 41 e 53, e Musa a fechar a contagem aos 78.

O Al-Duhail é segundo classificado no campeonato, com 36 pontos, e segue a sete do Al-Sadd, que tem menos dois jogos disputados e que este sábado também goleou o A-Gharafa por 5-1.

Veja os golos do Al Duhail: