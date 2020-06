«Haverá mudança.» Foi com esta mensagem nas redes sociais que Nani se associou à criação da Coligação de Jogadores Negros da Major League Soccer, criada na sexta-feira, uma data histórica que celebra a libertação dos primeiros escravos no Texas, em 1865.

A nova associação visa o combate à discriminação racial nos Estados Unidos e junta 70 jogadores do principal campeonato de futebol norte-americano (que também inclui equipas canadianas), tendo já angariado 75 mil dólares de contribuições para projetos de solidariedade. A nova Black Players Coalition tem como diretor-executivo o defesa Justin Morris, internacional norte-americano que joga nos Toronto, além de outros onze futebolistas da MLS como membros da direção.

«Esta organização irá abordar a desigualdade racial na nossa liga, lutar contra o racismo no mundo do futebol e ter um impacto positivo nas comunidades negras dos Estados Unidos e Canadá», afirma o comunicado da associação, que foi partilhado pelo internacional português de 33 anos que já representou, entre outros, o Sporting e do Man. United, que atualmente atua nos Orlando City.