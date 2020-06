O Manchester City venceu o Arsenal por 3-0 no regresso da Premier League inglesa, na última noite, mas as palavras de Pep Guardiola não foram apenas para a prestação da equipa. A discriminação racial também foi abordada pelo técnico espanhol.

Depois de os jogadores das duas equipas mostrarem apoio ao movimento «Black Lives Matter» no início do encontro, ajoelhando-se no relvado, Guardiola procurou elucidar a sociedade, a partir do desporto, para fazer mais pelas pessoas negras.

«Deveríamos enviar milhares de mensagens para o povo negro. São mais de quatro séculos, 400 anos, a fazer o que fizemos com essas pessoas adoráveis. Estou envergonhado com o que o povo branco fez com o povo negro. Só porque se nasce com cor de pele diferente, como é que as pessoas podem pensar que são diferentes das outras? Todos os gestos são bons, positivos, mas temos de fazê-los com base em factos. Isto não vai resolver-se em dias, mas devemos fazer tudo para mostrar que isso não é aceitável», afirmou Guardiola, após o jogo, em declarações à SkySports.

«No século XXI, isso ainda está a acontecer, não apenas nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. Temos de fazer muitas coisas pelas pessoas negras, que não fizemos até agora», concluiu.