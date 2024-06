O futebolista português Rafa Silva, reforço do Besiktas para as próximas três épocas, garantiu que não está arrependido da mudança para a Turquia e mais: se voltasse atrás na carreira, voltaria a fazer tudo da mesma forma.

«Agora que tenho 31 anos, talvez se voltasse atrás fazia o mesmo da mesma forma, não mudaria nada, estaria aqui e não vou arrepender-me da mudança para aqui, estou certo de que nos próximos anos vou dizer o mesmo que estou a dizer agora», afirmou Rafa, em declarações aos canais do clube, falando dos objetivos e do que o levou ao Besiktas.

«Estou aqui porque quero ganhar títulos, ajudar a equipa a alcançar os troféus que merece e foi por isso que escolhi o Besiktas. Para mim, foi fácil decidir: dquando fizeram a proposta, eu já tinha a experiência de ter jogado aqui contra o Besiktas e da atmosfera, os adeptos são loucos por futebol, amam futebol e foi uma das principais razões pelas quais assinei com o Besiktas», disse Rafa, que vai ganhar seis milhões de euros por época, até 2027 (total de 18 milhões de euros).

«O que prometo sempre é muito trabalho e vou dar tudo em cada momento em que jogue contra outra equipa», afirmou ainda Rafa, que revelou que a sua referência portuguesa no futebol, quando era mais novo, era Luís Figo. «Quando era criança, gostava muito do Luís Figo, foi um jogador muito bom e adorava vê-lo jogar», revelou, explicando o número 27 na camisola.

«Para mim, tem tudo a ver com a família e tudo o que tenho representa a minha família: 27 é o número que já usava e é o que quero usar, é o dia do meu irmão, o dia em que faz anos, é por causa do meu irmão», disse.