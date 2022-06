O PAOK oficializou esta terça-feira a chegada do português Rafa Soares, que assina até junho de 2025.

O lateral esquerdo, de 27 anos, estava em final de contrato com o Vitória de Guimarães e chegou ao clube grego a «custo zero», tal como o Maisfutebol tinha adiantado.

Com formação no FC Porto, Rafa Soares esteve cedido a Académica, Rio Ave, e Fulham, antes de se desvincular em definitivo dos dragões em 2017/18. Rumou ao Portimonense e assinou na temporada seguinte pelo V. Guimarães. Foi emprestado pelos vimaranenses durante duas épocas e, na última, jogou no D. Afonso Henriques.