O FC Panevezys, dos portugueses João Luís (treinador principal), Luís Olim (adjunto) e do lateral-esquerdo Rafael Floro, conquistou este sábado a Supertaça da Lituânia em futebol, ao vencer o Zalgiris, nas grandes penalidades.

Após o empate a dois golos no final do tempo regulamentar, o jogo decidiu-se no desempate da marca dos 11 metros, com os portugueses a celebrarem pela segunda vez ao serviço da formação de Panevezys, depois da Taça da Lituânia em outubro de 2020 (foi o primeiro título do clube fundado em 2015).

O guarda-redes ex-Marítimo e ex-Varzim Rafael Broetto, foi a figura do jogo, ao entrar para defender as grandes penalidades, parando o golo do Zalgiris em quatro ocasiões: o desempate ficou 3-2 a favor do Panevezys, ao fim de seis tentativas de cada lado.

João Luís juntou Luís Olim à sua equipa técnica para a função de treinador-adjunto em janeiro. Ambos são madeirenses. Já Rafael Floro está no clube desde 2019.