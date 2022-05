O Independiente del Valle, treinado pelo português Renato Paiva, venceu na madrugada desta quinta-feira na receção ao América Mineiro, por 3-0, na sexta e última jornada da fase de grupos da Taça Libertadores, resultado que não chegou à equipa equatoriana para seguir em frente na competição.

Júnior Sornoza abriu o marcador aos 17 minutos e Fernando Gaibor fez o 2-0 antes do intervalo, ao minuto 43. Na segunda parte, Jhoanner Chavez assinou o 3-0 final no marcador, ao minuto 74 de jogo.

A equipa de Renato Paiva precisava de uma derrota do Tolima frente ao Atlético Mineiro para apurar-se na Libertadores, mas os colombianos venceram os brasileiros por 2-1, terminando estas duas equipas com 11 pontos cada, seguindo em frente na Libertadores, a principal prova de clubes da América do Sul.

O Independiente termina no terceiro lugar com oito pontos e vai para a Taça Sul-Americana, enquanto o América sai de cena, ao ficar no último lugar, com dois pontos.

Este jogo marca a saída de Renato Paiva do Independiente, dado que o técnico português está a caminho do Club León, do México.