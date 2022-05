Meses após ter conduzido o Independiente del Valle à conquista de um inédito título de campeão nacional no Equador, Renato Paiva prepara-se para dar um novo passo na carreira.

Ao cair da noite desta terça-feira, a imprensa desportiva do Equador e do México avanço que o treinador português estava prestes a rumar ao Club León, equipa do principal escalão do futebol mexicano e o Maisfutebol pode confirmar que esse cenário vai mesmo concretizar-se.

Renato Paiva, que esteve mais de década e meia ligado à formação do Benfica, vai permanecer no Independiente até aos últimos dias de maio, altura em que chega ao fim a primeira fase do campeonato equatoriano, no qual a equipa do técnico luso segue no segundo lugar e em franca recuperação após um início de época com alguns sobressaltos.

Depois disso, segue para León, onde tem à espera um contrato válido para as próximas três temporadas.