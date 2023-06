Ricardo Soares foi anunciado esta quinta-feira como novo treinador dos chineses do Beijing Guoan.

O técnico português assume o comando do emblema de Pequim, depois de ter deixado o Estoril na semana passada, após ter alcançado a permanência, o objetivo desportivo a que se propôs desde que assumiu os canarinhos. Tal como o Maisfutebol escreveu, o treinador, apesar de ter mais um ano de contrato, fez valer-se da cláusula que permitia uma saída para o estrangeiro.

Ricardo Soares chega à China acompanhado dos adjuntos Maurício Vaz, Raul Faria, Luís Pedro e Pedro Guimarães.

O campeonato chinês, refira-se, começou a 15 de abril e, com 12 jornadas disputadas, o Beijing Guoan, está a 11 pontos do primeiro lugar.

Ricardo Soares substitui o neerlandês Stanley Menzo num dos clubes mais populares e bem-sucedidos do país asiático. Esta será a segunda aventura do treinador no estrangeiro, depois de ter orientado os egípcios do Al-Ahly, além de vários emblemas do futebol nacional.