Com o dérbi frente à Lazio à vista (domingo, às 17h00), José Mourinho lançou uma alfinetada à equipa de Maurizio Sarri, que esta noite foi eliminada da Liga Conferência ao perder em casa do AZ Alkmaar.

O treinador português, que assegurou a passagem aos quartos de final da Liga Europa com um 0-0 em San Sebastián, criticou o modelo das competições europeias e não esqueceu como o rival chegou a esta fase.

«O sorteio? Eu não me importo. Há equipas que não deveriam estar lá. Uma equipa eliminada de uma competição tem de ir para casa. Eu entendo as regras. Mas se um clube da Liga dos Campeões ganhar o troféu, não terá sentido. A Liga Europa é feita para nós que começamos desde o primeiro dia. A Lazio não terá uma terceira competição europeia? É assim, infelizmente», atirou aos microfones da Sky.

Quanto ao empate com a Real Sociedad, Mourinho mostrou-se «orgulhoso». «Tenho rapazes espetaculares, por isso estou com eles até nos momentos negativos. Não somos os mais fortes do mundo, mas somos um bom grupo que quer estar junto.»