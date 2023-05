O defesa-central português Rúben Dias integra o melhor onze da temporada na Premier League.

O jogador de 25 anos participou em 25 jogos dos citizens na liga inglesa, competição que lideram.

O médio do Fulham João Palhinha, o outro jogador luso que estava nos 40 nomeados, ficou de fora da última seleção.

Com quatro jogadores, o Arsenal é o clube mais representado, seguido do Manchester City (três), Manchester United (dois), Liverpool e Newcastle, ambos com um futebolista na equipa ideal da época.

Ausentes desta lista final, além de Palhinha, ficaram nomes como Rodri, Bukayo Saka, Harry Kane, Gabriel Martinelli, Jack Grealish ou até o ex-Benfica Darwin Núñez.

A votação, refira-se, decorreu no site da Premier League.

A equipa da temporada da Premier League: Aaron Ramsdale; Kieran Trippier, William Saliba, Rúben Dias, Zinchenko; Casemiro, Kevin De Bruyne, Martin Odegaard; Mohamed Salah, Marcus Rashford e Erling Haaland.