O internacional português Rúben Dias explicou como lida com as críticas que recebe e recordou os momentos difíceis que já teve de ultrapassar na carreira, nomeadamente no Benfica.

«Acho que acaba sempre por chegar informação a mim ou à minha família. Tenho uma noção, mas não é algo que me consome. Nunca permiti que assim fosse desde a formação. Mesmo na minha primeira temporada na equipa B do Benfica em que quase descemos de divisão. Não tremi também na equipa principal do Benfica quando houve momentos mais difíceis», afirmou, em entrevista à DAZN, que vai para o ar no início do ano.

«Sempre que me falam de um jogador, pergunto: "Qual foi o momento difícil que já ultrapassou?". Aí, vou definir o caráter dessa pessoa», completou.