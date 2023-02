Ao segundo jogo, o português Paulo Sousa somou o primeiro triunfo no comando da Salernitana. A jogar em casa, a formação de Salerno venceu o Monza por 3-0, este domingo, na 24.ª jornada do campeonato italiano.

Os golos só chegaram na segunda parte, quando o português Dany Mota já estava em campo pelos visitantes, depois de ter sido lançado ao intervalo.

Lassana Coulibaly abriu o marcador aos 52 minutos, enquanto Kastanos (66m) e Candreva (71m) fecharam as contas.

A três minutos do final, Donati viu o segundo cartão amarelo e deixou o Monza em inferioridade numérica.

Após três derrotas consecutivas, a Salernitana volta aos triunfos e continua no 16.º lugar, com 24 pontos. Já o Monza, ocupa a 11.ª posição, com 29.