No primeiro jogo após o título, o Shakhtar Donetsk, treinado por Luís Castro, empatou este sábado na receção ao Zorya (0-0), no jogo da sexta de dez jornadas do play-off de apuramento de campeão.

Luís Castro mudou cinco jogadores em relação aos titulares da última jornada, sobretudo no ataque. O ex-Sporting Fernando foi o avançado, servido de perto por Solomon, Tetê e Konoplyanka. O lateral-direito Bolbat foi a outra novidade. O técnico português abdicou de Taison, Marlos, Junior Moraes na frente, além de Dodô e Stepanenko. Os primeiros quatro foram suplentes utilizados, mas as mudanças não chegaram para a vitória.

O Shakhtar, com o empate, põe fim a quatro vitórias seguidas e soma 72 pontos, mais 17 que o Dínamo Kiev, que tem 55 e menos um jogo (defronta o Desna, no domingo). O Zorya ainda luta pelo segundo lugar: é terceiro, com 53 pontos, mas pode ficar a cinco da vice-liderança, caso o Dínamo vença.