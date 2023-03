José Sá e Rui Patrício, os dois guarda-redes, lideram o top-10 de portugueses a atuar no estrangeiro do último fim de semana, uma lista elaborada pela SofaScore para o Maisfutebol.

Sá, guardião do Wolverhampton, ajudou a equipa de Lopetegui a vencer na receção ao Tottenham, por 1-0. Já Patrício foi decisivo no triunfo da Roma frente à Juventus (1-0), e recebeu inclusive elogios de José Mourinho. «Fez alguns milagres», declarou o técnico dos giallorossi.

Um bocadinho abaixo, com uma pontuação de 7.8, Francisco Conceição fecha o pódio, ele que fez 90 minutos na derrota do Ajax B com o TOP Oss – no dia anterior atuou um minuto no triunfo da equipa principal.

Separados por muito pouco, completam este top-10 quatro internacionais portugueses – Gedson Fernandes, Danilo, Nuno Mendes e Rúben Neves – e três jogadores formados no Benfica: Jota, Pedro Rebocho e Tiago Dantas.