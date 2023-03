O Wolverhampton recebeu e venceu o Tottenham por 1-0, no Molineux, este sábado, em jogo da 26.ª jornada da Premier League inglesa.

O único golo do encontro aconteceu aos 82 minutos de jogo, por Adama Traoré, num remate de primeira na área, em jeito de golpe de karaté, após uma defesa para a frente de Fraser Forster, a remate de Raúl Jiménez.

A equipa comandada por Julen Lopetegui teve cinco portugueses no onze inicial, com destaque para Pedro Neto. O extremo português, já recuperado de grave lesão, voltou a jogar na Premier League mais de cinco meses depois: o último jogo que fez foi a 1 de outubro e, entretanto, já após a recuperação, jogou duas vezes pelos sub-21, a 13 e a 24 de fevereiro. Saiu ao intervalo.

José Sá, Rúben Neves, Nélson Semedo e Pedro Neto foram os outros lusos no onze inicial da equipa da casa, frente a um Tottenham que teve o ex-Sporting Pedro Porro no onze inicial. João Moutinho entrou ao minuto 67, para a saída de Matheus Nunes.

Depois de duas derrotas e um empate, o Wolverhampton volta a vencer na Premier League e chega aos 27 pontos, sendo 13.º classificado à condição. O Tottenham mantém o quarto lugar, com 45 pontos, mas fica à mercê de Newcastle e Liverpool, equipas com 41 e 39 pontos, respetivamente (e ambas com menos dois jogos).