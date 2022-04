O Talleres de Córdoba, orientado pelo português Pedro Caixinha, perdeu este domingo no reduto do Argentinos Juniors (2-1), na Taça da Liga, e segue no último lugar da prova que antecede a Superliga argentina.

A equipa de Caixinha até se adiantou no marcador, graças a um golo de Girotti (7m), mas os homens da casa consumaram a reviravolta com um autogolo de Martino, aos 20, e um tento de Gabriel Ávalos, aos 53.

O Talleres, com cinco pontos, fruto de um triunfo e dois empates em 10 jogos, é último classificado, enquanto o Argentinos Juniors subiu a quinto do grupo A, com 17 pontos.

Ao fim de cinco jogos, Caixinha soma apenas um triunfo com o Talleres, que aconteceu na Taça Libertadores, ante os chilenos da Universidad Católica (2-1).