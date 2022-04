Jota, avançado emprestado pelo Benfica ao Celtic, voltou a estar em destaque esta semana com uma assistência e um golo no triunfo sobre o Ross County que deixou os católicos de Glasgow mais perto do título. Uma exibição que catapultou o avançado de 23 anos para o topo da lista dos dez melhores portugueses da semana, elaborada pelo Sofascore, parceiro do Maisfutebol. .

No segundo lugar aparece Rafael Leão que também foi determinante na reviravolta do Milan sobre a Lazio (2-1), com uma assistência para o primeiro golo. A completar o pódio está Daniel Fernandes, guarda-redes do Hamburgo, em particular destaque na segunda liga da Alemanha.