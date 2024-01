Pedrinho, médio do Ankaragüçü, lidera o ranking dos portugueses no estrangeiro esta semana, nos jogos disputados entre 12 e 15 de janeiro, depois de, no sábado, ter feito uma assistência e marcado um golo na vitória sobre o Kasimpasa (3-1) na liga turca. O antigo médio do Gil Vicente e do Paços de Ferreira lidera o top-ten elaborado pelo Sofa Score, parceiro do Maisfutebol.

Nas três posições seguintes estão três internacionais portugueses, todos com a mesma nota (8.1), depois de terem estado em destaque nas respetivas equipas: Diogo Dalot (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City) e Vitinha (Paris Saint-Germain).

Natural destaque para o grande golo de Bernardo Silva no triunfo do Manchester City sobre o Newcastle (3-2) na Premier League.

Confira o ranking dos portugueses da última semana: