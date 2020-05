O futebolista português João Pereira chegou a acordo com o Trabzonspor para a renovação do contrato e vai continuar por mais uma época no clube turco.

O clube confirmou o acordo com o lateral-direito de 36 anos este sábado, numa cerimónia realizada no Centro de Coordenação de Futebol Mehmet Ali Yilmaz, ao lado do presidente Ahmet Agaoglu.

João Pereira terminava contrato com o Trabzonspor no final da presente época, mas vai continuar a representar o clube ao qual chegou a meio da época 2016/2017.

«Quando cheguei ao Trabzonspor, não achei que ficaria tanto tempo. Desde o primeiro dia em que cheguei ao clube, sempre quis lutar e mostrar o meu melhor. Hoje, em troca, renovámos o contrato. Estamos perto de escrever história este ano, temos oito finais e acho que chegaremos ao lugar que merecemos. Tenho fãs e pessoas de Trabzon a quem agradecer. Eles tratam a minha esposa e o meu filho calorosamente», sublinhou o internacional português, após a assinatura do novo vínculo.

«O João é um bom profissional, que todos conhecemos bem. Ele é um importante jogador de futebol desta estrutura. Um cunhado, como dizem os nossos adeptos», referiu o presidente do clube.

O Trabzonspor está nesta altura no primeiro lugar do campeonato, com 53 pontos em 26 jornadas, os mesmos do Basaksehir, segundo.

Formado no Benfica, onde subiu a sénior, João Pereira jogou depois no Gil Vicente, Sp. Braga, Sporting, Valência e Hannover.