O Shakhtar Donetsk, sob o comando de Luís Castro, não foi além de um empate na visita ao Zorya Luhansk (2-2), na terceira ronda do campeonato ucraniano.

O campeão ucraniano, que disputou o seu segundo jogo na liga, adiantou-se no marcador aos 17 minutos, com golo de Marlos, mas o Zorya precisou apenas de onze minutos para dar a volta, com golos de Vladyslav Kochergin (20m) e Vladlen Yurchenko (28m).

O Shakhtar, que se tinha estreado no campeonato com triunfo sobre o Kolos Kovalivka (3-1), empatou no início da segunda parte, aos 48 minutos, através de Serhii Kryvtsov, mas não conseguiu recuperar a vantagem.

A equipa de Luís Castro, que permitiu ao Zorya o primeiro ponto em três jogos, está com um começo de época mais atribulado, depois de ter perdido a Supertaça para o rival Dínamo Kiev (1-3), agora orientado por Mircea Lucescu.