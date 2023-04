O futebolista português Beto evitou, este sábado, a derrota da Udinese na receção ao Monza, ao marcar o golo que ditou o empate (2-2) no duelo da 29.ª jornada.

Sandi Lovric abriu o marcador do jogo a favor da Udinese, aos 18 minutos, mas o Monza deu a volta com dois golos já na segunda parte, por Andrea Colpani (48m) e Nicolò Rovella (56m).

Foi já em tempo de compensação, no segundo de seis minutos dados, que Beto fez, de penálti, o 2-2 final, numa tarde em que igualou o número de jogos pela Udinese na época passada (29), tendo chegado aos dez golos em 2022/23, apenas menos um do que os 11 que fez pelo clube italiano em 2021/22.

Na classificação, a Udinese chega aos 39 pontos e está no 10.º lugar, ainda que à condição, com mais um ponto do que o Torino e mais dois do que o Sassuolo, equipas que ainda jogam neste sábado. O Monza é 13.º com 35 pontos, posto que vai manter ao final desta jornada.