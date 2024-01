O presidente do Marselha, Pablo Longoria, falou esta quinta-feira do avançado português Vitinha, para dizer que não há ofertas de mercado pelo ex-Sp. Braga e que o jogador tem de «encontrar continuidade no desempenho desportivo».

Contratado ao Sporting de Braga, Vitinha está no Marselha desde janeiro de 2023, tendo-se tornado, então, a contratação mais cara do clube francês, numa transferência feita por 32 milhões de euros.

«Neste momento, a verdade é que não temos propostas pelo Vitinha. É um jogador no qual procuramos continuidade. Estamos contentes com o seu trabalho diário», afirmou Longoria, em conferência de imprensa.

«A situação do Vitinha é que ele é um jogador que tem muito. Nomeadamente depois da mudança de sistema com Gattuso. Mas é verdade que ele deve encontrar continuidade no desempenho desportivo. Cabe a cada um tentar-se impor», referiu o dirigente.

Gattuso também falou esta quinta-feira de Vitinha, referindo-se ao preço do jogador, que «pode ser um fardo», mas elogiando também o desenvolvimento do português, que leva 24 jogos, quatro golos e uma assistência em 2023/24.