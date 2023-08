William Carvalho vai falhar o arranque da nova temporada do Betis devido a uma lesão contraída num particular frente ao rival Sevilha, anunciou o clube espanhol no seu site oficial.

«O internacional português teve um problema físico no jogo contra o Sevilha FC em Guadalajara. Os exames a que foi submetido no regresso da digressão de verão da LaLiga confirmaram uma lesão muscular no terço médio do sóleo da perna direita. O seu regresso aos treinos colectivos dependerá da sua evolução», pode ler-se.

O Betis arranca a época domingo, dia 13, com o Villarreal.