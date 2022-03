A viver um dos melhores momentos desde que chegou ao Betis, William Carvalho tornou-se importante no emblema sevilhano, que não pensa em vender o jogador.

«O principal trabalho que tivemos com William Carvalho foi recuperá-lo. Foi um processo muito importante para todos e pudemos, por fim, ver o que é capaz. Tem mais um ano e meio de contrato, está a jogar pela Seleção e é uma mais-valia», disse o diretor desportivo Antonio Cordón em entrevista à Radio Marca.

O dirigente explicou ainda a política de vendas do clube. «Se me derem a escolher, prefiro vender um jogador por muito dinheiro a vender quatro jogadores por pouco dinheiro. É mais fácil substituir um do que quatro. A nossa política é essa, mas é preciso que cheguem ofertas», vincou.

O internacional português, que chegou a Espanha em 2018, soma 41 jogos, nos quais apontou três golos e anotou cinco assistências.