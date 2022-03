O ex-internacional português Jorge Andrade deixou rasgados elogios a Pepe, que deverá voltar às opções de Fernando Santos nesta terça-feira diante da Macedónia do Norte depois de ter falhado o Portugal-Turquia por estar positivo à covid-19.

«É o melhor central do Mundo. Se já no último jogo conseguimos cumprir e vencer, agora temos mais opções», disse, considerando que com o jogador do FC Porto Portugal tem hipóteses reforçadas. «O Pepe é o líder da defesa e vai ser muito mais fácil a equipa fazer transições e atacar com muita confiança», acrescentou Jorge Andrade em declarações à margem da 19.ª gala «O Melhor Treinador» do jornal O Gaiense.

O antigo jogador considerou que Portugal não pode entrar com sobranceria no jogo com os macedónios, não obstante o nível superior dos jogadores que tem. «Acho que os atletas perceberam que jogar na seleção é diferente de jogar nos clubes. É preciso um espírito diferente, de entreajuda e sacrifício, sempre colocando o individual para segundo plano. Agora, é esquecer o nome do adversário. É como se Portugal fosse jogar contra França, Alemanha ou Brasil. Para nós, a Macedónia do Norte é a melhor equipa do mundo neste momento, porque é o próximo adversário a defrontar», rematou sobre a postura a adotar no jogo decisivo rumo ao apuramento para o Mundial 2022.