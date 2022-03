Quando tudo apontava para um Portugal-Itália na final do play-off de acesso ao Campeonato do Mundo, a Macedónia do Norte contrariou as expetativas ao vencer os transalpinos na quinta-feira passada.

Portugal vai, por isso, discutir o acesso ao Qatar com uma seleção bem mais modesta do que a Itália, detentora do título europeu e quatro vezes campeã mundial e parte com claro favoritismo para o jogo de terça-feira no Estádio do Dragão.

Parte também mais pressionado para não falhar? Bernardo Silva garante que não. «A responsabilidade de estarmos presentes no Mundial faz com que tenhamos sempre essa pressão, independentemente do adversário de Portugal. A pressão de estarmos presentes no Qatar existe, aceitamo-lo e seria a mesma contra a Itália, a Macedónia ou contra qualquer outro adversário. Sabemos perfeitamente que temos de estar no Qatar», vincou em conferência de imprensa.

Portugal terá pela frente uma seleção bem menos experientes e que, um ano depois da estreia em europeus busca uma presença inédita em mundiais. O médio do Manchester City assume que a maior vivência em jogos deste peso é um fator benéfico para Portugal, mas vê também um ponto favorável aos macedónios. «Claro que ter jogadores com experiência de jogar jogos importantes e decisivos, onde a pressão é maior, ajuda. Mas o facto de eles não terem jogado tantos jogos decisivos e deste nível, como alguns dos nossos jogadores, também faz com que os níveis de motivação estejam ao mais alto nível. É só um jogo em que tudo pode acontecer e temos a certeza de que vai ser um jogo muito difícil», rematou.