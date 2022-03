Bernardo Silva desempenhou um papel mais de equilíbrios no jogo da passada quinta-feira com a Turquia, tendo atuado mais perto de João Moutinho, opção de Fernando Santos para a posição mais recuada do terreno.

«É uma posição que eu conheço muito bem, porque é uma posição em que tenho jogado no Manchester City nesta temporada. Sempre disse que estou disponível para jogar onde o mister Fernando Santos achar que é melhor para a equipa», afirmou o jogador português em conferência de imprensa a dois dias do decisivo jogo com a Macedónia do Norte no Estádio do Dragão.

«Joguei muito tempo, tanto no clube com na Seleção, a extremo-direito, a médio-ofensivo mais dez ou a médio mais oito e a ajudar um bocadinho mais o número seis. Neste último jogo joguei mais perto do João e sinto-me muito bem. Estou bastante habituado a essa posição e gosto muito de jogar ali também», acrescentou Bernardo Silva.