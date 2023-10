Depois de várias semanas de ausência por lesão, William Carvalho tem merecido alguns minutos no Betis e, este domingo, somou o segundo jogo da temporada, no triunfo sobre o Valência (3-0). Após a partida, o treinador do conjunto de Sevilha deixou rasgados elogios ao internacional português, que somou uma assistência.

«Já disse há alguns anos que esta equipa sem William Carvalho é uma equipa pior do que com o William. Ele tem uma capacidade tremenda para jogar futebol. Ainda não conseguimos colocá-lo juntamente com Isco e Fekir. Estou muito feliz por tê-lo recuperado», disse Manuel Pellegrini, citado pelo Diario de Sevilla.

O médio de 31 anos, refira-se, está a cumprir a sexta temporada no Betis.