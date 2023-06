Depois de uma temporada na Roménia, o avançado luso-guineense Zé Gomes foi apresentado como reforço do Ethnikos Achnas, que garantiu a subida ao principal escalão do Chipre.

O avançado de 24 anos, que conta com um Europeu de sub-17 – onde foi considerado melhor jogador - e um Euro de sub-19 no currículo, além de ter conquistado um campeonato e uma Taça de Portugal com o Benfica, vai representar o quinto país no estrangeiro.

Formado nos encarnados, Zé Gomes nunca se impôs na Luz, tendo sido emprestado ao Portimonense e Lechia Gdansk, antes de se desvincular do Benfica, em 2020/21, quando rumou ao Cherno More.

Passou ainda pelo Seregno e, na última época, representou o Cluj e o Universitatea Cluj, tendo somado 18 jogos e um golo.