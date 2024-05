O PSD venceu este domingo as eleições legislativas regionais antecipadas da Madeira, falhando por cinco deputados a maioria absoluta, quando já estão apuradas todas as freguesias, segundo dados oficiais provisórios.

De acordo com informação disponibilizada pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, os sociais-democratas, liderados por Miguel Albuquerque, obtiveram 36,13 por cento dos votos e 19 lugares no parlamento regional, constituído por um total de 47 deputados.

Em segundo lugar, o PS conseguiu 11 eleitos, seguindo-se o JPP, com nove, o Chega, com quatro, o CDS-PP, com dois, e a IL e o PAN, com um deputado cada. Saem da Assembleia Legislativa, em relação à anterior composição, o BE e a CDU.

A maioria absoluta requer 24 assentos.

O PSD venceu em nove dos 11 concelhos madeirenses, tendo os outros dois passado para a liderança do PS, no caso de Machico, e do JPP, no caso de Santa Cruz.

No ano passado, nas anteriores regionais, o PSD e o CDS-PP, que concorreram coligados, elegeram 23 deputados, pelo que os sociais-democratas assinaram um acordo de incidência parlamentar com a deputada única do PAN.

O PSD, que preside ao executivo regional desde as primeiras eleições em democracia, perdeu pela primeira vez a maioria absoluta em 2019 e, após as eleições, assinou um acordo com os democratas-cristãos, com os quais governou nas duas últimas legislaturas.

Resultados oficiais:

PPD/PSD 36,13 % (49.103 votos) 19 mandatos



PS: 21,32 % (28.981 votos) 11 mandatos



JPP: 16,89 %, ( 22.958 votos ) 9 mandatos

Chega: 9,23 % (12.541 votos) 4 mandatos



CDS-PP: 3,96 % (5.384 votos) 2 mandatos



IL: 2,56 %, (3.482 votos) 1 mandato



PAN: 1,86 %, (2.531 votos) 1 mandato