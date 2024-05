O primeiro-ministro da Eslováquia foi baleado, esta quarta-feira, depois de uma reunião do governo do país, na cidade de Handlová.

De acordo com o jornal Pravda, Robert Fico levou vários tiros no peito e no abdómen, tendo sido transportado de helicóptero pouco depois para um hospital em Banská Bystrica.

«Robert Fico sofreu um atentado, esta quarta-feira. Foi alvejado várias vezes e encontra-se atualmente em risco de vida. Está a ser transportado, neste momento, para Banská Bystrica, porque demoraria muito tempo a chegar a Bratislava, dada a necessidade de uma intervenção aguda. As próximas horas serão decisivas», pode ler-se num comunicado partilhado no Facebook do primeiro-ministro da Eslováquia.

A mesma fonte garante que o suspeito dos disparos foi detido no local. Já o portal eslovaco «Pluska» escreve que o atirador é um homem de 71 anos, fundador de um clube literário, em Handlova (cidade na Eslováquia).