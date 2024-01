O Mafra anunciou, esta quinta-feira, a contratação de Miguel Falé ao Sp. Braga.

Na primeira metade da época, o avançado de 19 anos esteve emprestado ao Castellón, do terceiro escalão de Espanha, tendo feito três jogos, sem qualquer golo ou assistência.

«Os meus principais objetivos são ser feliz, sentir-me bem no grupo, poder ajudar a equipa com números também e principalmente cumprir os objetivos coletivos. Sinto-me muito bem porque é um clube que está a crescer muito, tem grandes objetivos e um plantel jovem e com muita qualidade,» destacou o avançado.

Miguel Falé deixa o Sp. Braga, onde realizou 13 jogos pela equipa principal, na época de 2021/2022, e assina contrato com o Mafra, da II Divisão, até 2028.